Parma, affare Caceres può riprendere quota nei prossimi giorni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si muove il mercato della Lazio, tra uscite ed entrate. Martin Caceres al Parma è un affare che può riprendere quota nei prossimi giorni, perché i ducali vorrebbero che i biancocelesti partecipassero all'ingaggio del difensore ex Juventus e Verona almeno fino a giugno. Lotito non ne vuole sapere ma l'impressione, secondo Il Messaggero in edicola, è che si tratti di una mossa del patron laziale.