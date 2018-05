Parma, ag. Anastasio: "Parlerò con Faggiano. Siamo contenti"

© foto di Federico De Luca

Arrivato a gennaio in Emilia, Armando Anastasio si è inserito gradualmente all'interno delle rotazioni di mister D'Aversa, collezionando otto presenze, risultando titolare con la Ternana e scendendo in campo negli ultimi minuti delle sfide storiche con Bari e Spezia. ParmaLive.com ha intervistato il suo agente, Vincenzo Pisacane, ricordando insieme allo stesso che il prestito del classe '96 dal Napoli al Parma durerà anche per il prossimo anno.

Circa 200 minuti stagionali in maglia crociata. Resoconto?

"Siamo molto molto contenti, io in particolar modo. Veniva da sei mesi senza giocare a Carpi. con i biancorossi spesso e volentieri è stato spedito in tribuna, l'hanno bistrattato. Ha passato un periodo pesante e non conosciamo ancora i motivi di queste scelte. So solo che il Carpi l'aveva chiesto con insistenza al Napoli sin dalla passata stagione. Quindi venire a Parma e ritagliarsi il suo spazio in una squadra così forte, che ha raggiunto la A in maniera diretta, non può che rendermi contento".

Nel futuro un altro anno in prestito al Parma. Sarà così?

"Parlerò col direttore, vedremo il da farsi. È giusto che Armando possa giocare, a prescindere dalla categoria. So che il Parma, comunque, è rimasto contento di questa esperienza. E lo stesso, ribadisco, vale per noi".