Parma, ag. Baraye: "Vuole andare via. Deve giocare"

Gabriele Savino, agente di Yves Baraye, ai microfoni di ParmaLive.it ha affrontato la situazione relativa al suo assistito, fuori dalla lista dei convocabili fino a gennaio. "Abbiamo ancora circa un anno e mezzo di contratto: l'accordo con il Parma scadrà a giugno 2020. Si è creata questa situazione e la società ha preso una sua scelta legittima. Noi speravamo che il giocatore potesse rientrare in lista, ma come detto la società ha preso questa scelta: noi adesso pensiamo al mercato di gennaio, ci guarderemo intorno. L'intenzione è quella di andare via, assolutamente, non può restare altri sei mesi senza giocare. A gennaio cerchiamo una nuova sistemazione, poi ogni decisione sarà condivisa con la società".