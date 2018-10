Parma, ag. Barillà: "Il segreto la mentalità. Affidato il futuro al club"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'assist, ma in generale la prova complessiva di Antonino Barillà contro l'Empoli ha fatto strabuzzare gli occhi a molti. E' lui uno dei segreti di questo Parma tutto cuore, difesa e ripartenza. L'assist per Gervinho poi, è la ciliegina sulla torta di un inizio di stagione da incorniciare per l'ex Trapani: "Il segreto è solo il lavoro e la mentalità, la voglia di arrivare a tutti i costi, tutte cose lo hanno sempre contraddistinto. -racconta il suo agente Danilo Caravello, oggi intervenuto in esclusiva a ParmaLive.com-. In estate sembrava ancora in partenza, ma avevamo scelto Parma e affidato il nostro futuro al club, prima per la promozione in Serie A, e poi consacrarci in una categoria che è quella che gli appartiene".

Però quello di adesso è tutt'altro centrocampista rispetto alle prime esperienze con la Reggina:

"Ha raggiunto una maturità calcistica che arriva con gli anni, è nel pieno periodo di maturazione a trent'anni. Nella sua precedente esperienza era meno pronto, anche fisicamente".

A proposito, a Parma c'era anche Mancini domenica: magari per una convocazione di Nino?

"E' un sogno che hanno tutti i calciatori, in questo momento non mi pare opportuno pensarci, fa piacere un accostamento del genere ma l'obiettivo di Antonino è arrivare alla salvezza con poca fatica e ripagare gli sforzi della società".

Lei assiste anche Gazzola, recentemente rientrato in squadra: a che punto è il suo recupero?

"Conoscendo il carattere di Marcello, non mi sembra azzardato pensare ad un percorso come quello di Barillà. È un giocatore che ha fatto sempre le sue 20-25 partite in Serie A, che lavora in un certo modo in allenamento e D'Aversa se n'è accorto. Come avvenuto per Barillà mi auguro possa arrivare il suo momento. E' un tifoso oltre che un giocatore, essendo di Parma, quindi ci tiene particolarmente".