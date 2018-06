Parma, ag. Barillà: "Vuole restare. Siamo a disposizione del club"

Fonte: Parmalive.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Interpellato da ParmaLive.com, il procuratore di Antonino Barillà, Danilo Caravello, ha parlato in termini entusiastici della stagione disputata nel Ducato dal centrocampista calabrese: "Il campionato è finito in trionfo, oltre ogni più rosea previsione. Credo che Antonino abbia dimostrato di essere un giocatore molto importante per questa squadra: soprattutto nella fase finale del torneo, ha dato un contributo fondamentale. Noi sapevamo quelle che erano le potenzialità e le aspettative, e siamo ben contenti di aver raggiunto questo obiettivo storico: era un sogno quando abbiamo firmato, siamo assolutamente felici".

A gennaio il ragazzo sembrava sul punto di andar via. Quanto è stato realmente vicino alla cessione?

"E' mancata la volontà decisiva di andar via, sia da parte nostra che da parte della società. Effettivamente Nino non stava giocando molto: ogni giocatore aspira sempre ad andare in campo, d'altronde è il loro mestiere. E' vero, arrivavano delle richieste che venivano di volta in volta valutate, però eravamo assolutamente convinti che avremmo potuto dare un contributo al Parma, come poi è stato: in un campionato lungo come quello di B, ci sono periodi in cui giochi di più e periodi in cui giochi di meno, l'importante è farsi trovare pronti. Non è mai facile andar via da Parma: nonostante le richieste, eravamo sicuri che sarebbe accaduto quello che poi è realmente successo. Diciamo che non siamo stati così vicini alla cessione come poteva sembrare".

Dove giocherà Barillà il prossimo anno?

"E' praticamente esaurito il periodo dei festeggiamenti. La società e l'allenatore si siederanno a tavolino e programmeranno. Noi, come sempre, saremo a disposizione e accetteremo le decisioni del club: del resto c'è un ottimo rapporto, anche con Faggiano".

Fosse per voi, però, restereste a Parma, vero?

"Sappiamo che in A, come in B, ci sono regole riguardanti gli Over, ma la nostra legittima ambizione è quella di restare a Parma e di poter far parte in maniera stabile della rosa. Ora però sono discorsi prematuri: quando saremo chiamati, ci metteremo seduti e cercheremo di trovare la soluzione più utile per tutti, ovviamente mettendo in risalto il fatto che ci sarebbe il desiderio di volersi confrontare con la A. Per il momento ci godiamo il risultato raggiunto, che è una cosa bella e storica".

Barillà ha già dimostrato di poterci stare in A, categoria che ha assaggiato con Samp e Reggina.

"Sì, è uno di quei componenti della rosa che ha già assaggiato la A, anche se era molto più giovane e molto meno maturo. Oggi la A l'ha conquistata sul campo: ha due anni di contratto con questa società e a Parma si trova benissimo... Aspettiamo di poterci confrontare col club, ma siamo assolutamente a disposizione".

La prossima settimana potrebbe essere già decisiva per il futuro del ragazzo?

"Non lo so, le tempistiche non dipendono solo da noi, ma anche dai programmi e dal mercato che la società pensa di predisporre. Noi siamo tranquilli, Antonino è andato in vacanza, seppur con un programma da rispettare: è pronto per tornare ed andare eventualmente in ritiro".