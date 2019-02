© foto di Giacomo Iacobellis

Stephanie Figer, agente del giovane portiere Brazao è stato intervistato dai colleghi di FcInterNews.it: "Ha sempre sognato di giocare in una grande squadra del Vecchio Continente, specialmente in Italia. È entusiasta dell’opportunità che gli si sta per presentare e non vede l’ora di arrivare a Parma e poter iniziare a lavorare e ad allenarsi. L'Inter? I nerazzurri non potevano tesserare l’atleta in questa stagione per via dello status da extracomunitario. Il Parma altresì aveva un posto a disposizione. Abbiamo iniziato le negoziazioni con loro e alla fine lo hanno ingaggiato. Perché Parma e non Chievo? La proposta dei ducali era migliore rispetto a quella dei veneti”.