Parma, ag. Bruno Alves: "Sta bene, ma se ha preso lui il Covid può prenderlo chiunque"

vedi letture

Intervistato da Parmalive.com Oscar Damiani, agente del difensore Bruno Alves, ha parlato della situazione del capitano ducale risultato positivo al Covid-19 prima della sfida contro l’Udinese: “Sta bene, è risultato positivo ma è asintomatico. È un peccato, se lo prende un atleta come lui, così attento, vuol dire che questa malattia non bisogna prenderla sotto gamba. Un professionista come Bruno Alves in trent’anni di carriera non l’ho mai incontrato, grande livello, un grande professionista, bisogna essere molto attenti perché se è successo a lui può succedere a chiunque. Però è forte e ne verrà fuori in breve tempo”.