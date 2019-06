© foto di Federico Gaetano

Ai microfoni di ZonaCalcio.net, Stefano Stemperini, agente di mercato dell'attaccante di proprietà del Parma, Matteo Brunori, ha parlato così del suo assistito: "Dopo aver fatto uno splendido campionato di Serie D, è stato cercato con insistenza dall'Arezzo. Il club ha creduto ciecamente in lui, e Matteo si è imposto come uno degli attaccanti migliori della categoria. Il futuro lo decideremo insieme al Parma, il suo sogno sarebbe di restare in maglia crociata ma ovviamente non sarebbe male un prestito in Serie B presso una società ben organizzata".