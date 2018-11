Parma, ag. Deiola: "Parlo spesso con Faggiano, ma non del riscatto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Raggiunto da parmalive.com, l'agente di Alessandro Deiola, Sandro Martone, ha parlato del giovane centrocampista in prestito dal Cagliari: "Alessandro è molto contento della sua avventura a Parma, dispiace non aver potuto fare il ritiro col gruppo essendo arrivato nell'ultimo giorno di mercato, ma si è subito inserito nello spogliatoio, ha una grande stima in D'Aversa e si trova molto bene a Parma".

Attualmente è in prestito, si è già parlato di riscatto?

"Parlo spesso con Faggiano, credo sia uno dei migliori giovani direttori sportivi italiani, ma per adesso non abbiamo parlato del suo futuro anche se credo che rimarrà a Parma anche dopo la sessione invernale. Essendo arrivato l'ultimo giorno, bisognava fare necessariamente un prestito secco, anche perché fino al giorno prima il Cagliari aveva rifiutato ogni offerta arrivata dalla A salvo poi ripensarci. A maggio ha anche rinnovato il contratto con la società sarda con cui ha raggiunto una salvezza importante nelle ultime giornate giocate da titolare".