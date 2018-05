Parma, ag. Di Cesare: "In A può fare bene. Può restare in gialloblù"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Michelangelo Minieri, procuratore di Valerio Di Cesare, ha parlato a ParmaLive.com della stagione del suo assistito ma anche del suo immediato futuro: "Siamo soddisfatti in primis per l'importante obiettivo raggiunto dalla società. E poi per le prestazioni offerte dal ragazzo, che da quando è arrivato a Parma ha fatto un percorso davvero importante. Valerio è stato un po' sfortunato, perché è stato costretto a saltare delle gare per infortunio. Però nelle partite che ha disputato, ha sempre dimostrato che è ancora uno dei difensori più forti della B: più passano gli anni e più lo dimostra".

Valerio giocherà a Parma anche il prossimo anno?

"La certezza, al momento, penso non ci sia per nessuno, la società sta facendo delle valutazioni. E poi il mercato è appena iniziato, la prossima settimana faremo delle considerazioni e capiremo. Di sicuro, il ragazzo ha confermato di essere un giocatore di livello per la categoria: valuteremo ogni fattore, ci confronteremo e prenderemo la decisione più giusta per Valerio".

Con l'addio al calcio di Lucarelli, potrebbe toccare proprio a Di Cesare dare esperienza al reparto arretrato.

"Valerio ha fatto un anno in A col Torino, con un ottimo rendimento. E' sempre stato considerato un giocatore top in B, non mi meraviglierei se il Parma decidesse di tenerlo. Per me è un giocatore che può tranquillamente fare la A, lo ha dimostrato".