Parma, ag. Gagliolo: "Riscatto scattato in automatico dopo prima presenza"

© foto di Federico Gaetano

Seconda promozione in Serie A di fila per Riccardo Gagliolo che, dopo il miracolo sportivo col Carpi, ne ha compiuto un altro con la maglia del Parma. A meno di clamorose sorprese, per il classe 1990 nativo di Imperia il futuro dovrebbe essere ancora in gialloblu, come confermatoci dal suo procuratore Andrea Cattoli a Parmalive.com: "Il riscatto è scattato automaticamente dopo la prima presenza ufficiale con la casacca crociata". E di presenze col Parma, Gagliolo ne ha collezionate 37, la prima delle quali nel match inaugurale della Serie B, quello del 25 agosto scorso contro la Cremonese.