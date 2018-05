Parma, ag. Iacoponi: "Rinnovo? Vedremo i programmi del club"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Paolo Alberto Faccini, agente di Simone Iacoponi, ha parlato del futuro del terzino classe '87 che ha appena conquistato la promozione in Serie A con la maglia del Parma. "Conquistare la A col Parma per lui è stato un grandissimo successo, un risultato importantissimo. Ha un anno di contratto, ora vedremo quelli che saranno i programmi della società. Il ragazzo ha un altro anno di contratto: una posizione del genere, nel calcio, può essere sia positiva che negativa. Però valuteremo: sarà il club crociato a chiamarci e a dirci quelle che sono le loro idee per il futuro. Simone ha conquistato la promozione a Parma ed è strafelice per il raggiungimento di questo importante obiettivo", le parole del procuratore attraverso il microfono di Parmalive.com.