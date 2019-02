Parma, ag. Inglese: "Giusto andare in prestito: a Napoli tanti big"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Samuele Sopranzi, agente di Roberto Inglese: “Inglese è sereno e contento, proviamo a stare calmi fino a maggio e poi vedremo il da farsi. Certo, con Giuntoli ci parlo e so che il Napoli è contento del rendimento del ragazzo, ma abbiamo deciso che fino a fine campionato meno si parla e meglio è perché il Napoli lotta per lo scudetto ed il Parma per la salvezza. Poi, mi piace la coppia Inglese-Gervinho, credo sia ben assortita. Andare al Parma in prestito credo sia stata la scelta giusta perché il Napoli ha attaccanti validi e poi il ragazzo si trova bene".