Parma, ag. Kulusevski: "Sogna di giocare in un grande club"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ospite di Radio Punto Nuovo Stefano Sem, agente di Dejan Kulusevski, talento di proprietà dell'Atalanta oggi in prestito al Parma, ha parlato delle tante voci di mercato che ruotano attorno al giocatore svedese di origini macedoni: "Il Napoli su Kulusevski? Sicuramente è molto bravo e con i giovani ci vede molto bene. Abbiamo scelto di non sbilanciarci né andare avanti con le società, prima della partita contro il Brescia, per una questione di rispetto per tifosi e società. Se dobbiamo interrompere un percorso a gennaio, deve essere fatto per l'occasione della vita, non economicamente, ma soprattutto a livello sportivo. Sta facendo molto bene e quando inizia un percorso vuole portarlo a termine. Napoli occasione della vita? Di certezze ne ho poche. Quando si fanno trattative per giocatori così giovani e sulla bocca di tutti, bisogna tenere in considerazione tutte le parti. In ogni caso - ha proseguito il procuratore - il ragazzo è dell'Atalanta e di certo non lo regala. Non ci sono preclusioni per nessuna società. Se dovessi vedere al momento la rosa del Napoli, mi sembra che lì davanti di giocatori ce ne sono tanti, anche lo stesso Lozano. Discorsi approfonditi con il Napoli - ha concluso l'agente - non ne ho fatti, ma vediamo quello che potrebbe succedere a gennaio per poterci sbilanciare.Il sogno del ragazzo è quello di giocare in una grande squadra, ma è il sogno di tutti".