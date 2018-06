Parma, ag. Rossi: "Nessun contatto per Pepito. Parleremo di Ramos"

© foto di Federico De Luca

Andrea Pastorello, agente di Giuseppe Rossi, incontrerà Daniele Faggiano nei prossimi giorni. A confermarlo è il diretto interessato ai microfoni di ParmaLive.com. Attenzione, però: il summit di mercato avrà luogo primariamente per parlare di Juan Ramos, terzino classe '96 ducale in prestito al Cosenza.

Rossi-Parma: si è parlato di un incontro una settimana fa.

"Non c'è stato, non ho avuto contatti con i ducali per Giuseppe Rossi. Anche perché il Genoa ha ancora il diritto di esercitare l'opzione sul cartellino. Siamo in attesa di comunicazioni ufficiali dai rossoblù per poi capire come muoverci".

Questo incontro con Faggiano, insomma, si farà?

"Sicuramente ma in primis per altri motivi. Juan Ramos, tesserato gialloblù, è uno dei miei assistiti. Quindi nei prossimi giorni incontrerò il diesse crociato per capire quale sarà il suo futuro (tanti i club di C che lo vorrebbero in prestito NdR)".

Quindi niente Rossi per il Parma?

"Al momento non mi è stato richiesto dal club ducale, non so se accadrà nei prossimi giorni".