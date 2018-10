Parma, ag. Sepe: "E' forte, lo dimostra. Napoli? Farà sue valutazioni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto sulle frequenze di Radio Marte, il procuratore Mario Giuffredi, agente del portiere del Parma Luigi Sepe, ha fatto il punto sulla situazione del suo assistito: "Luigi sta dando continuità al suo campionato, con prestazioni sempre in crescendo. Sta dimostrando di essere un portiere importante. Ci si aspettava delle risposte da lui e le abbiamo avute: auspichiamo che cresca ancora di più. Napoli? A fare le valutazioni sarà la società azzurra, e noi faremo le nostre. Sepe è forte, lo sta dimostrando, non era facile dopo due anni di inattività. Dovrà continuare su questi livelli fino a fine campionato, poi in estate vedremo il da farsi".