Parma, ag. Sepe: "E' tra i migliori portieri italiani, lo dico da sempre"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luigi Sepe è uno dei migliori portieri in questa prima parte di stagione in Serie A. Il suo agente, Mario Giuffredi, ne ha parlato attraverso il microfono di Radio Crc. "È uno dei portieri italiani più forti e lo dico da sempre perché conosco il giocatore. Parlare adesso è anche facile visto quello che sta facendo il giocatore. Purtroppo c’era la gestione Sarri e sapete come la pensava sul turnover. Reina non mollava la maglia? Può essere", le parole del procuratore in merito al portiere del Parma ma di proprietà del Napoli.