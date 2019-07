Parma, Alastra: "Un onore essere qui, voglio imparare e crescere"

Fonte: Parmalive.com

© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Fabrizio Alastra ha svolto oggi il suo primo allenamento con il Parma, ed al termine si è concesso ai microfoni del sito ufficiale crociato: “E’ un piacere ed un onore per me essere qui. Sono arrivato da poco. Ho davanti due grandi portieri come Gigi Sepe e Simone Colombi che già conoscevo. Cercherò di apprendere il più possibile da loro e se ci sarà la necessità di farmi trovare pronto. In questa stagione voglio imparare tanto e crescere il più possibile“.

Che tipo di portiere è Alastra? “Sono un portiere a cui piace uscire, mi piace giocare tanto fuori dalla porta. Penso di essere un portiere a cui piace girare per il campo“, conclude sorridendo.