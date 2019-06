Parma, altra idea a parametro zero: Manuel Fernandes della Lokomotiv

© foto di Andrea Cantini

Il Parma continua a tenere in grande considerazione il mercato degli svincolati d'esperienza e secondo Sky Sport il prossimo colpo, in quest'ottica, potrebbe essere Manuel Fernandes. Centrocampista classe '86 in svincolo dalla Lokomotiv Mosca, il portoghese potrebbe rappresentare un colpo in stile Bruno Alves.