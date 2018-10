Parma, Alves: "Fastidio al ginocchio, ma lavoro per la sfida col Genoa"

Fonte: www.parmacalcio1913.com

Intervenuto al Meet and greet organizzato al Museo del Parma Calcio presso lo stadio Tardini, il capitano dei crociati Bruno Alves ha scambiato alcune battute con i giornalisti presenti, sui suoi primi mesi al Parma e sullo stato della squadra in vista dei prossimi impegni.

Ecco le sue parole, riprese dal sito ufficiale del club ducale: “Mi sto allenando per raggiungere la giusta forma in vista della partita di Genova, ho un piccolo fastidio al ginocchio ma penso di poterlo risolvere in tempo per la gara. Mi aspetto di essere pronto per un’altra difficile gara, saranno tutte difficili da qui alla fine della stagione. Sono giunto qui con ambizioni, è importante per noi credere di poter fare punti in ogni gara, ne abbiamo già conquistati alcuni da inizio stagione e speriamo di poter mantenere questo trend fino alla fine della stagione credendo fortemente di poter fare punti in ogni gara che andremo ad affrontare. Le assenze? Noi crediamo in tutti i giocatori che abbiamo a disposizione, abbiamo avuto delle assenze nelle ultime gare come quella di Inglese ma siamo comunque riusciti a vincere l’ultima gara, possiamo quindi fare punti con i giocatori che ora sono disponibili e chi giocherà al posto degli assenti potrà fare un buon lavoro”.

Sull'ambientamento?

“Sto bene qui, mi sto adattando alla squadra, sono stato accolto bene da tutti, i giocatori mi hanno fatto sentire come a casa. Anche i risultati sono stati importanti, hanno contribuito ad aumentare l’umore generale della squadra e dobbiamo mantenere la stessa mentalità in tutte le gare. L’eredità di Lucarelli? Non ha mai lasciato la squadra, il capitano è rimasto sempre qui con noi, con la sua esperienza ci aiuta ogni giorno e ci fa capire cosa vuol dire giocare e lavorare per il Parma, cosa significa dedicare la propria vita per questo club e questo è molto importante per tutti quelli che sono arrivati qui, in un club così importante”.