Parma, Alves: "Ronaldo il numero uno: con lui serve essere trasparenti"

Nel corso dell'intervista rilasciata a SportWeek, il capitano del ParmaBruno Alves ha parlato del suo rapporto con Cristiano Ronaldo, ex compagno in Nazionale e grande amico: "E' uno vero, si intuisce subito la sua personalità. Qualche calcio per svezzarlo in Nazionale gliel'ho dato e lui preferiva girarmi al largo (ride ndr). Le punizioni? Le ho sempre tirate, fin da ragazzo. Cristiano è molto competitivo ed in Nazionale ci sfidiamo, ma non ricordo se sono mai riuscito a batterlo. Lo conosco da undici anni, è il numero uno, stimola, coinvolge ed esalta. Con lui bisogna essere onesti, trasparenti. Nel calcio si indossa una corazza per non mostrarsi come si è veramente: con lui non funziona".