Parma, ancora D'Aversa: "L'arbitro? Non posso tacere o sembro stupido"

Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, è un fiume in piena dopo il ko con la Lazio. Nel mirino l'arbitro Di Bello, reo, secondo l'allenatore dei Ducali, di aver negato due rigori netti al Parma: "Sapete qual è il problema? Quando i ragazzi sono i più corretti del campionato, si passa per stupidi. L'arbitro ha detto a Cornelius che si è buttato e Cornelius è il giocatore più corretto a livello europeo. Quello che abbiamo visto è palese, gli errori capitano, ma non andare a vedere non è accettare un errore, vuol dire non essere corretti. Prendere un giallo per un calcio alla bottiglia e poi succedono queste cose..., non posso tacere o passo per stupido".