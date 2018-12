Parma ancora in vantaggio a San Siro! Inglese non perdona

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Parma è in vantaggio a San Siro: Roberto Inglese timbra per la quarta volta in stagione e lo fa per la prima volta fuori dal Tardini di Parma. Colpo di testa violento e puntuale su cross da calcio d'angolo di Matteo Scozzarella, al primo assist in stagione, che non dà scampo a Donnarumma. Evidente responsabilità di Kessié nell'occasione, che non segue il movimento del centravanti gialloblù.