© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Via Roberto Inglese, dentro Simone Verdi. L'asse Napoli-Parma è caldissima e secondo Tuttosport porterà a nuovi affari. Il centravanti, in prestito dagli azzurri, piace all'Atalanta: i ducali lo tratterrebero volentieri, ma la concorrenza orobica (specie in caso di Champions) è ovviamente ostica. In arrivo, potrebbe esservi l'esterno ex Bologna: dopo una stagione in chiaroscuro anche per ragioni fisiche, Parma potrebbe essere la piazza perfetta in cui esplodere.