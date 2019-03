Parma-Atalanta 1-0, Gervinho in contropiede porta avanti i crociati

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Parma in vantaggio all'8' sull'Atalanta. Gervinho finalizza un contropiede nato da un errore a centrocampo di Pasalic che innesca il contropiede dell'ivoriano, velocissimo, il sui diagonale supera Gollini. Decimo centro in questo campionato per l'attaccante, record personale.