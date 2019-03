Parma-Atalanta 1-1 al 45'. Spettacolo al Tardini, Pasalic croce e delizia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mezzogiorno di spettacolo al Tardini nei primi 45'. Un gol a testa e tante occasioni da rete. Parma che scende in campo senza Roberto Inglese, riproponendo dal 1' dopo quasi cinque mesi Ceravolo. Atalanta senza Iličić, che non recupera dai guai fisici e lancia sulla trequarti Pašalić.

Il croato è croce e delizia del primo tempo: dopo 8 minuti perde un pallone a centrocampo innescando il vantaggio del Parma, finalizzato con lo specialista dei contropiedi Gervinho. Decimo gol in questo campionato per l'ivoriano, mai così incisivo sottoporta (il suo record in Italia è con la Roma 2013-14, 9 reti). Atalanta che non demorde, fa la sua partita e offre un calcio piacevole palla a terra, con Freuler e Gómez ispirati in fase di suggerimento. Lo svizzero quasi manda in gol Zapata, ma trova l'opposizione di Sepe; l'argentino riesce a mandare in gol Pašalić (ecco la delizia) che nello stretto si libera in dribbling di Bastoni e anticipa Bruno Alves soprendendo Sepe sul primo palo con un colpo da futsal, tirando di punta e gonfiando la rete al 24'.

Sepe e Gollini ancora protagonisti in più di un'occasione. In particolar modo il portiere dell'Atalanta reattivo su una fucilata su punizione di Bruno Alves e su una conclusione ravvicinata di Ceravolo.