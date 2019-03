© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Atalanta mette la freccia e ribalta la sfida del Tardini. Segna Duvan Zapata al 75'. Grande giocata partita da Gomez che parte largo sulla sinistra, si accentra e serve sull'out opposto Castagne. Palla al centro per Zapata che da posizione ravvicinata mette il pallone sul primo palo. Parma-Atalanta 1-2, 18° centro per il colombiano in questa Serie A.