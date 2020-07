Parma-Atalanta 1-2, le pagelle: Kulusevski è un alieno, Gasp azzecca tutto

PARMA-ATALANTA 1-2

PARMA

Sepe 6,5 - Regista basso, tocca spesso il pallone e poi salta il centrocampo per sfruttare la velocità degli attaccanti. Incolpevole sul gol, la sua bandiera si muove. Nel finale salva prima su Zapata, poi su Gosens.

Darmian 6 - Diligente, è molto difensivo e lascia molto spazio alla velocità di Kulusevski.

Dermaku 5 - Molto ben protetto dalla linea dei centrocampisti, se la cava senza troppi problemi finché non entra Muriel. Mira su Hateboer all'ultimo secondo, gettando via l'occasione del pari.

Bruno Alves 6 - Titaneggia con Zapata, spesso lo anticipa con grande tempismo. Quando gli spazi si allargano però ha più di qualche difficoltà.

Gagliolo 6,5 - Sbaglia un gol semplice all'inizio della partita, poi riesce a raddoppiare senza soffrire. Castagne non affonda più di tanto, Hateboer di più ma lui galleggia discretamente.

Kucka 5,5 - Ha la forza per combattere con i centrocampisti atalantini, spesso utilizza le maniere forti per rintuzzare gli avversari. Si apre sul tiro di Malinovskyi in occasione dell'1-1.

Kurtic 6 - Inaugura la sua partita con un liscio che potrebbe mandare in porta l'Atalanta, poi però tiene il centrocampo con molta diligenza. Combina il patatrac

Barillà 6 - Guastatore, prova a entrare in zona gol e quasi ci riesce con un assist a Gagliolo (dall'83' Iacoponi s.v.).

Kulusevski 7,5- Straordinario nelle sue avanzate, tiene in apprensione tutti i difensori che gli si parano contro. Colpisce un palo, crea almeno quattro occasioni limpide, segna il gol dell'1-0. Un alieno, all'ultimo minuto salta Castagne in bello stile e offre a Dermaku un cioccolatino per il 2-2, sprecato.

Gervinho 7 - Allunga la difesa dell'Atalanta con gli scatti, soprattutto su Sutalo. Regala un assist a Kulusevski, quando viene cambiato esce calciando qualsiasi cosa gli passa vicino (dal 66' Karamoh s.v.)

Caprari 6 - Meno influente rispetto agli avversari di reparto (dal 78' Siligardi s.v.).

D'Aversa 5,5 - Toglie Gervinho - che si arrabbia moltissimo - e la sua squadra si abbassa ulteriormente. Nel primo tempo vince su tutta la linea, nella ripresa decisamente no.

ATALANTA

Gollini 6,5 - Mette subito il mantello da supereroe per parare su Gagliolo dopo pochi minuti, non può arrivare sul diagonale di Kulusevski ma è salvato dal palo. Incolpevole sul gol.

Sutalo 5 - Ha la sfortuna di prendere un giallo - a causa di un retropassaggio sbagliato di Pasalic - al sesto minuto, poi ha davanti Gervinho e spesso viene bucato perché non può spendere il fallo (dal 46' Djimsiti 6 - Entra e puntella la retroguardia, anche se spesso viene messo in difficoltà da Kulusevski).

Caldara 5,5 - Quando Kulusevski lo punta ha qualche problema a tenerlo (dal 61' Muriel 6 - Sembra zoppicare quando entra, poi però ha la velocità per mettere in difficoltà la retroguardia avversaria).

Palomino 6 - Si fa male dopo 36 minuti, ma sembrava l'unico in grado di difendere su Kulusevski (dal 36' Hateboer 7 - Aggiunge un po' di fisico e di corsa alla fascia destra, senza però sfondare. La cosa migliore la fa su Dermaku, quando frappone il corpo e salva il 2-1).

Castagne 6 - Pronti, via e recupera in maniera prodigiosa su Gervinho. Davanti ha qualche difficoltà a incidere, probabilmente per il caldo. Poi va a fare il terzo di difesa, discretamente.

De Roon 5,5 - Impreciso, corre molto meno del solito e recupera meno palloni.

Freuler 5,5 - Nel suo ruolo di regista viene saltato spesso, in particolare nell'occasione del gol: Gervinho gli va via facilmente.

Gosens 5,5 - Meno offensivo e incisivo rispetto al solito, la sua "assenza" si fa sentire anche davanti.

Pasalic 5 - Ectoplasmatico, non tocca praticamente mai il pallone. Spesso lo fa bene, stavolta è assenze ingiustificato (dal 46' Malinovskyi 7 - Entra e in poco tempo fa molto più di chi sostituisce. Sulle punizioni rischia di diventare una sentenza).

Gomez 7,5 - Non ha grandi invenzioni, pur tentando di ondeggiare sulla trequarti. Però è decisivo: si guadagna la punizione dell'1-1 con un guizzo, poi regala uno dei gol più belli della stagione, con un tunnel a Kurtic e il sinistro che va all'angolino, come contro la Dinamo Zagabria (dall'85' Tameze s.v.)

Zapata 5,5 - Una sola progressione, vanificata poi da un passaggio impreciso. Viene francobollato benino da Bruno Alves.

Gasperini 7,5 - Ribalta l'Atalanta, inserendo un altro esterno al posto di Hateboer, poi toglie Caldara e sposta Castagne dietro, inserisce Muriel per l'attacco pesante e la ribalta, anche con un po' di fortuna e l'estro dei suoi calciatori.