Parma-Atalanta, formazioni ufficiali: fuori Ilicic, dentro Pasalic

© foto di Giacomo Morini

Di seguito le formazioni ufficiali di Parma-Atalanta. D'Aversa deve fare a meno dell'infortunato Roberto Inglese, spazio a Fabio Ceravolo al centro dell'attacco. Torna Bastoni al centro della difesa, con Gagliolo che si sposta a sinistra e Dimarco, titolare contro la Lazio, in panchina. Out Biabiany, c'è Scozzarella a centrocampo.

Per l'Atalanta spicca l'assenza di Josip Iličić. Lo sloveno era in dubbio per un problema alla caviglia. Spazio dal 1' a Pašalić dietro le spalle di Zapata e Gomez. Castagne vince il ballottaggio su Gosens sulla sinistra mentre in difesa out Toloi, spazio a Masiello preferito a Djimisiti a comporre il trio con Palomino e Mancini.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Rigoni; Gervinho, Ceravolo, Siligardi. A disp. Frattali, Brazão, Dimarco, Diakhate, schiappacasse, Sierralta, Machin, Barillà, Gobbi, Gazzola, Dezi, Sprocati. All. D'Aversa.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Palomino, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne; Pašalić; Gomez, Zapata. A disp.: Berisha, Rossi, Reca, Gosens, Piccoli, Djimsiti, Pessina, Ibañez, Kulusevski, Iličić, Barrow.All. Gasperini.

ARBITRO: Chiffi di Padova

GUARDALINEE: Valeriani – Villa

IV UOMO: Di Paolo

VAR: Manganiello

AVAR: Tasso