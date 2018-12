Parma, aumento di capitale per 11,7 milioni da parte di 'Nuovo Inizio'

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Attraverso il proprio sito uffiiciale, il Parma Calcio 1913 ha reso noto l'aumentato di capitale avvenuto negli scorsi giorni per una cifra di poco inferiore ai 12 milioni di euro, resosi necessario per le perdite maturate al 31 dicembre 2018. Di seguito quanto comunicato dal club: "Parma Calcio 1913 comunica che l’Assemblea dei Soci – opportunamente convocata il 7 dicembre scorso a norma di Statuto – ha deliberato nella giornata di ieri un Aumento di Capitale per un importo complessivo di € 11,7 milioni. L’intero importo è stato contestualmente sottoscritto e già versato per il 100% nelle casse sociali da parte del socio di maggioranza Nuovo Inizio S.r.l., coprendo in base agli accordi parasociali anche la quota (10%) del socio PPC SpA. In caso di sottoscrizione nei prossimi 30 giorni della quota (30%) anche da parte del socio Link International, l’eventuale eccedenza verrà restituita al socio di maggioranza. Il suddetto aumento di capitale si è reso necessario per ripianare ogni perdita di esercizio maturata con il Bilancio chiuso al 30 Giugno 2018, le perdite maturande al 31 Dicembre 2018 e ricostituire il capitale sociale".