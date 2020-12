Parma, avanti con Liverani: ma con il Torino si attendono risposte importanti

Dopo qualche giorno di vacanza è ricominciato da un paio di giorni il lavoro sul campo del Parma, reduce dalla batosta subita contro il Crotone e per questo in ritiro a Collecchio fino alla partita del 3 gennaio contro il Torino. I crociati, nonostante al momento fuori dalle tre retrocesse, non hanno convinto in questo primo scorcio di stagione, e soprattutto le ultime due sconfitte contro Juventus e Crotone hanno evidenziato i grandi limiti di un gruppo che al momento non è ancora sbocciato. Da qui la decisione della società di restare in ritiro fino alla ripresa del campionato, per crescere come affiatamento e come nozioni, con il tecnico Liverani che dovrà far vedere qualche passo avanti, almeno sotto il punto di vista dell’approccio alla gara sin dal ritorno in campo.

LIVERANI CONFERMATO - Qualche spiffero dopo Crotone aveva messo in bilico la posizione di Fabio Liverani, ma senza alcun fondamento: Liverani è il tecnico di questo Parma e lo sarà ancora in futuro, con la società consapevole delle difficoltà avute fino a qui, ma che mai ha mostrato segnali di sfiducia verso il tecnico, a cui però ora si chiede una crescita. Il Parma aveva mostrato qualche buon segnale nell’ultimo mese, con la squadra che sembrava pian piano crescere come identità, ma le ultime due gare perse sembrano aver cancellato i passetti avanti che i crociati avevano appena iniziato a muovere. Già dalla prossima settimana la società del presidente Krause, che proprio l’altro ieri ha festeggiato i primi cento giorni di presidenza, vorrà vedere una risposta importante dai suoi uomini, contro un Torino che a sua volta sta vivendo una situazione molto complicata.