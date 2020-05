Parma, avanti per Benali: offerto un triennale al centrocampista in scadenza col Crotone

Il centrocampista del Crotone, Ahmad Benali, ha un contratto in scadenza e in estate potrebbe cambiare squadra. In tal senso, secondo quanto riportato da Il Giornale, nella giornata di ieri c'è stato un summit tra Giuseppe Riso (procuratore del giocatore) e il direttore sportivo ducale Daniele Faggiano, il quale ha proposto un triennale a Benali. L'accordo tra le parti è vicino e i gialloblù potranno tesserare a zero il numero dieci crotonese.