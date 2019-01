© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rumors di mercato avevano avvicinato l’attaccante del Parma Yves Baraye al Catania, dove milita il fratello Joel (terzino sinistro). Una voce che il giocatore ha direttamente smentito a Tv Parma. “Voglio giocare, non posso negarlo, solo giocando hai delle soddisfazioni e delle gratificazioni - ha detto il giocatore, nelle parole raccolte da tuttocalciocatania -. Dove non lo so e non posso dirlo ma sicuramente non a Catania, lì gioca mio fratello e siccome litighiamo sempre, meglio stare lontani”.