Malgrado l'espressa volontà di un trasferimento all'estero (Belgio o Francia) aumentano le pretendenti tra Serie B e Lega Pro per Yves Baraye, esterno classe '92 del Parma. Nelle ultime ore, infatti, il sito tuttocalciocatania.com registra di un interessamento del Catania per il senegalese, che in caso di buon esito della trattativa raggiungerebbe il fratello Joel.