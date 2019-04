Parma, Barillà: "Cercheremo di portare a casa il massimo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Antonino Barillà, centrocampista del Parma, è intervenuto prima del match contro il Milan ai microfoni di Sky Sport: "Noi abbiamo preparato questa gara per portare a casa il massimo. L'obiettivo da raggiungere passa anche per partite come queste. Il Milan è una grande squadra, daremo il massimo per portare a casa punti importanti. Noi abbiamo l'obiettivo a portata di mano. Quanti punti vi serviranno per raggiungere la salvezza? Sinceramente noi non ci pensiamo, guardiamo partita dopo partita".