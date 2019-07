Parma, Barillà: "Felice di restare. Inglese voleva tornare a ogni costo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Quando è arrivata la chiamata del Parma non potevo rifiutare, anche visto il rapporto che ho con il Direttore Faggiano. Ho sposato questo progetto e sono molto contento visti i risultati che sono arrivati. Ora ho rinnovato con questo club e sono contento di rimanere qui". È questo il pensiero di Antonino Barillà, centrocampista del Parma, intervistato dai canali ufficiali dei ducali direttamente dal ritiro di Prato allo Stelvio: “Abbiamo fatto un bel ritiro, abbiamo lavorato, abbiamo scherzato e provato tante cose nuove. I calciatori arrivati si sono subito integrati nel gruppo e questa è la forza che ci ha contraddistinto l’anno scorso. Abbiamo cercato di farli integrare il prima possibile per ripartire da dove avevamo lasciato. Sanno che sono arrivati in una famiglia importante, perché il Parma è una grande società. Bisogna dare sempre il massimo, in ogni allenamento, per arrivare pronti alla partita. Si sono presentati tutti bene e hanno capito la nostra mentalità. Stiamo provando tante cose, siamo all’inizio. In questo momento si predilige lavorare sulla forza e sull’intensità degli allenamenti, poi piano piano cercheremo di mettere in campo altre cose. L’importante adesso è mettere benzina per partire bene. Rispetto allo scorso anno si è riuscito ad allestire prima la squadra, stiamo cercando di dare tutti il nostro contributo per farci trovare subito pronti per i primi impegni ufficiali. Io cerco sempre di dare il 100% per mettere in difficoltà al mister, le scelte finali spettano a li. Io sono a disposizione, l’importante è dare una mano ai miei compagni mettendo sempre il massimo impegno".

Inglese?

"Lo aspettavamo tutti quanti, ci siamo sempre sentiti anche tramite messaggi. Sapevamo che voleva il Parma a tutti i costi e così è stato. È stato bravo il Direttore a portarlo qui".

Da dove ripartirà il Parma?

“Io m’aspetto di ricominciare da come abbiamo lasciato, con un grande gruppo perché solo così i risultati alla lunga vengono. Le qualità dei singoli non si discutono, sono arrivati calciatori importantissimi e il livello degli allenamenti ovviamente si alza. Vogliamo migliorare quanto fatto lo scorso anno”.