© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"L'importante è il risultato di squadra, non il mio personale. Poi se viene il gol meglio". Antonino Barillà, uno di più positivi del Parma nel corso della passata stagione, ha parlato così alla Gazzetta di Parma in vista dell'esordio in campionato: "Stiamo lavorando bene, cerchiamo di essere pronti per questa prima di campionato in cui affronteremo la Juventus. E' una gara che ti può dare energie per tutto il campionato, ti dà uno stimolo in più. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere la salvezza e poi cercare di migliorare la passata stagione".