Parma, Barillà: "Peccato per gli episodi ma accettiamo il risultato"

Antonino Barillà, centrocampista del Parma, ha parlato così al termine della sconfitta contro il Milan: "E’ una sconfitta che un po’ brucia per com’è maturata. Siamo venuti qui a Milano a giocarcela a viso aperto, siamo riusciti a passare in vantaggio e stavamo proseguendo la partita per come l’avevamo preparata, cioè raddoppiando sugli esterni per non fare accentrare i loro attaccanti. Eravamo a buon punto, poi qualche episodio ci è andato contro però non possiamo rimproverarci nulla. Sul gol di Cutrone eravamo schierati, la palla è arrivata con un rimpallo… Sul rigore invece nessuno si era accorto di nulla in area, l’arbitro ha detto che ha visto lui. Gli episodi a volte vengono contro ed altre volte sono a favore e li accettiamo".

Avete ricevuto ancora una volta tanti complimenti.

"Noi sappiamo che il nostro obiettivo è la salvezza più punti facciamo e prima lo raggiungiamo. Una volta centrato l’obiettivo, valuteremo di partita in partita. La concentrazione non è calata, eravamo in vantaggio 1-0 ed eravamo sul pezzo. Abbiamo cercato di coprire tutti gli spazi per controllare la partita e sapevamo che dovevamo mantenere il risultato. Poi gli errori accadono ogni tanto ma non è mancata la concentrazione. Avevamo preparato così la partita cercando di svolgere al meglio i nostri compiti. Poi, ripeto, qualche episodio è stato sfavorevole però allo stesso tempo credo che abbiamo concesso poco al Milan per raggiungere la vittoria finale. Abbiamo rischiato poco, ci siamo abbassati un po’ ma abbiamo avuto anche alcune occasioni importanti. Sapevamo che con le nostre armi avremmo potuto metterli in difficoltà".

Quanto vi pesa questo risultato dopo una gara di grande generosità?

"Ovviamente siamo un po’ delusi perché usciamo da questo stadio con zero punti. E’ stata una partita abbastanza equilibrata, siamo riusciti a passare in vantaggio ma non siamo riusciti a gestirlo. Sappiamo quali sono le nostre qualità, non abbiamo timore di nessuno".