Parma, Barillà: "Per battere il Milan dobbiamo dare il 120%"

Antonino Barillà, centrocampista del Parma, ha parlato a Milan TV nel pre partita: "Sappiamo che ci aspetta una gara difficile, ma siamo in casa e vogliamo raggiungere la salvezza. Dobbiamo dare il 120% perché il Milan è una grande squadra. Per fare punti dobbiamo dare più del massimo, spingendo per raggiungere il nostro obiettivo".