Parma, Barillà: "Potevamo pareggiare. Gervinho? Che acquisto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Parma, Antonino Barillà, intrattenutosi nella mixed-zone del Tardini, ha così parlato dopo il ko di misura con la Juventus: "Siamo riusciti a tenere la partita in bilico fino all'ultimo minuto. Conoscevamo la forza della Juve, però siamo stati bravi a tenere botta. Con un pizzico in più di fortuna, avremmo potuto portare anche un punto a casa. Però non ci possiamo rimproverare nulla, ci abbiamo provato. Dobbiamo ripartire da questa prestazione".

Sei stato tra i più applauditi, hai corso per tutto il campo.

"La corsa è la mia qualità, ho cercato di metterla a disposizione della squadra. Comunque siamo stati tutti bravi, abbiamo fatto una grande partita".

Nel primo tempo avete avuto le occasioni più nitide.

"Sì, dopo il primo gol ci siamo svegliati e abbiamo iniziato a giocare, mettendo anche in difficoltà la Juve. Nella ripresa forse siamo ripartiti un po' troppo schiacciati, anche perché cercavamo di non lasciare filtranti per loro. Abbiamo subito il 2-1 pur essendo schierati, purtroppo la palla è passata in mezzo ed è stato bravo Matuidi. Il risultato è negativo, ma la prestazione rimane e ci dà convinzione: ci fa capire che se affrontiamo tutte le squadre con questo atteggiamento, possiamo riuscire a centrare il nostro obiettivo".

Che cosa ti ha impressionato della Juventus?

"La Juve ci ha impressionato in tutto: come qualità, tecnica, corsa. La Juventus non si discute, è una grande squadra".

Quanto potrà esservi d'aiuto Gervinho?

"Gervinho è stato un grande acquisto, può farci fare il salto di qualità assieme agli altri nuovi. L'ha fatto vedere anche nel primo tempo: finché ha avuto forza nelle gambe, ha creato diverse palle-gol".