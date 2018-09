Parma, Barillà: "Rischiato qualcosa con i due pali che hanno colpito"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il successo sull'Empoli, il centrocampista del Parma Antonino Barillà ha dichiarato: "E’ stata la serata che ci aspettavamo. Sapevamo che era una gara difficile. Dovevamo per forza portare a casa questi tre punti. Ci abbiamo messo tanto cuore e tanta voglia. Alla fine ci siamo riusciti. Sapevamo che l’Empoli era una squadra che palleggia tanto e che cerca le imbucate negli spazi stretti. Abbiamo rischiato qualcosa con i due pali che hanno colpito, però per il resto è andata bene. Io l’immagine di questo Parma che lotta con il cuore? Io sono solo uno dei tanti. Sono come tutti i miei compagni. Noi ci alleniamo quotidianamente per arrivare all’appuntamento con la partita sempre pronti per cercare di raggiungere l’obiettivo della salvezza il prima possibile. Ogni squadra sfrutta le proprie qualità. Noi sfruttiamo al massimo le caratteristiche dei nostro attaccanti. La nostra forma sta crescendo, come sta crescendo la voglia reciproca tra di noi di aiutarci. Sappiamo di essere sulla strada giusta, ma non possiamo permetterci cali di tensione. In Serie A alla minima distrazione vieni punito. Dobbiamo continuare a percorrere questo tragitto così come lo abbiamo imboccato. Per la salvezza devi sempre mettere quel qualcosa in più sul piano fisico e caratteriale. E’ ancora presto per fare un bilancio. Abbiamo dieci punti dopo sette partite, ma sappiamo che il campionato é ancora lungo".