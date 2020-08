Parma, Barillà: "Sappiamo cosa si gioca il Lecce ma noi non possiamo mollare"

Antonino Barillà, centrocampista del Parma, ha parlato così a Sky Sport nel pre di Lecce-Parma: “Sicuramente si giocano tanto ma noi sappiamo che non possiamo mollare di una virgola e che dobbiamo fare il meglio possibile. Abbiamo avuto un giorno in più per preparare la partita e sappiamo quello che dobbiamo fare. Cerchiamo di portare in campo quello che abbiamo provato”.