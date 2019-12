© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato dalla Gazzetta del Sud, il centrocampista del Parma Antonino Barillà ha parlato della sua avventura in crociato e della Reggina, sua vecchia squadra con cui esordì in Serie A: "A Parma sto bene, ho un contratto sino al 2022. Ritorno alla Reggina? Mai dire mai. Auguro alla Reggina di andare prima in B e poi in A. Potrei chiudere la carriera nella mia città, sento spesso Missiroli, un giorno potremmo tornare, l'idea sarebbe stuzzicante".