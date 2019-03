© foto di Insidefoto/Image Sport

La Gazzetta dello Sport riporta alcune dichiarazioni del difensore del Parma Alessandro Bastoni, che nel weekend affronterà l'Atalanta da avversario: "Sarà una gara molto sentita ed emozionante, anche perché all’andata all’Azzurri d’Italia non c’ero perché ero infortunato. Sarà molto strano avere contro quelle maglie, ma in campo non ci sono amici. Il pareggio con l'Under 21? Sono molto contento, per il gol e per la prestazione del gruppo, anche se all’Europeo servirà più attenzione. Il mio futuro? Non mi piace parlarne perché non dipende da me. Godin? Grande difensore, spero di poter avere a che fare con lui molto presto. Non ho un riferimento preciso, cerco di prendere il meglio da tutti. Di rubarne i segreti. Da Sergio Ramos sicuramente, ma anche da uno come De Ligt dell’Ajax, che tra l’altro è un mio coetaneo. Gasperini? È quello che per primo ha creduto in me, è l’allenatore che mi ha lanciato in prima squadra. A lui devo tutto".