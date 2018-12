Parma, Bastoni: "L'obiettivo rimane quello: salvarci il prima possibile"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alessandro Bastoni, difensore del Parma, è intervenuto in mixed zone dopo la sconfitta casalinga dei crociati contro la Roma. Di seguito, le dichiarazioni del giocatore di proprietà dell'Inter: "Secondo me abbiamo fatto una grande partita, perché giocare così dopo tre giorni dove c'è stato uno sforzo fisico importante e tenere questa Roma non era facile. Abbiamo pagato il gol subito su calcio d'angolo", evidenzia ParmaLive.com.

A Firenze siete stati spietati, questa volta è andata diversamente:

"Sì, poi è normale che contro queste squadre ci siano poche occasioni, e vanno sfruttate. Abbiamo fatto tutti degli errori, di sicuro non è colpa di Siligardi se abbiamo perso".

Che voto ti dai e che voto dai al Parma, dopo il girone d'andata?

"Per ora una sufficienza, finché non c'è la salvezza matematica l'obiettivo non è raggiunto. Speriamo di raggiungerlo il prima possibile".

Cos'è successo nel secondo tempo?

"Come ho detto prima, prendere gol su calcio d'angolo non ci ha aiutato dal punto di vista mentale. Questo ci ha fatto perdere lucidità e forza per far male alla Roma".

Nel primo tempo avete concesso poco, poi è uscita la qualità della Roma:

"Siamo squadre con obiettivi diversi, loro hanno una qualità nettamente superiore. Bisogna essere umili e riconoscere questa cosa".

Come ti stai trovando a giocare in Serie A con continuità?

"Sicuramente devo tanto al Parma perché è la prima squadra che mi fa giocare con questa continuità in Serie A. Sono contento, spero di raggiungere il nostro obiettivo".

Bruno Alves ti sta aiutando molto:

"Sì esatto, mi dà tanti segreti per migliorare. Però per ora non penso al futuro, penso solo al Parma".

Una sfida tra classe '99 con Zaniolo:

"Sì, noi siamo molto legati, ma in campo non ci sono amicizie".

Cosa vorresti per il tuo 2019?

"Quello che è stato questo fine anno: giocare e migliorarmi".

L'Udinese l'anno scorso ha fatto 27 punti dopo il girone d'andata, poi alla fine si salvò all'ultimo:

"Il nostro obiettivo è salvarci il prima possibile, poi più punti facciamo meglio è".