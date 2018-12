© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Con la gara di ieri contro la Roma si è conclusa un'ottima prima parte di stagione per Alessandro Bastoni, difensore crociato che, nonostante la sua giovane età, sta dimostrando di essere non solo un ottimo prospetto per il futuro, ma anche una garanzia per il presente. Ecco le sue parole sui social dopo il match coi giallorossi: "Concludiamo un buon girone d’andata. Peccato per oggi (ieri, ndr)! Buon anno a tutti e ci vediamo a gennaio", si legge sull'account Instagram dell'ex Atalanta.