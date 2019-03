Parma, Bastoni può restare un'altra stagione. Occhio alla Samp

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il rientro di Alessandro Bastoni per far parte dell'Inter targata 2019/20 non è affatto scontato. L'entourage del centrale classe '99 sta valutando insieme alla dirigenza nerazzurra se non sia il caso di lasciarlo giocare con continuità per un altro anno in prestito. Il bivio è chiaro: meglio un anno da titolare in A o una stagione all'ombra di Skriniar, Godin e De Vrij? Nel caso in cui prevalesse la prima opzione, due sarebbero le società già in azione per assicurarsi le prestazioni del centrale scuola Atalanta. Il Parma che lo terrebbe volentieri per altri dodici mesi resta in prima, ma occhio anche alla Sampdoria. I ducali, già a gennaio, hanno parlato con i nerazzurri dell'eventualità di tenere Bastoni per un'altra stagione. La Samp invece ha sondato il terreno per sostituire il partente Andersen, richiesto dai maggiori top club europei. Lo riporta Fcinternews.it