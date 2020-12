Parma-Benevento, le formazioni ufficiali: Iacoponi sulla sinistra, fuori Kucka

vedi letture

Queste le formazioni ufficiali di Parma-Benevento. Mister Liverani sceglie Iacoponi come terzino sinistro, mentre a centrocampo spicca l'assenza di Kucka, neanche in panchina. Davanti tutto confermato con il tridente Karamoh-Cornelius-Gervinho. Nel Benevento ci sono Caprari e Lapadula in attacco, in difesa l'affidabile coppia formata da Tuia e Glik.

Parma (4-3-3): Sepe; Busi, Alves, Osorio, Iacoponi; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Karamoh, Cornelius, Gervinho.

Benevento (4-4-2): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Insigne, Ionita, Hetemaj, Improta; Caprari, Lapadula.