Parma, Bergamo è stata solo una giornata storta. Parola di Cornelius

Quando i suoi migliori giocatori sono a disposizione, è un Parma totalmente diverso: lo ha dimostrato ancora una volta ieri Roberto D'Aversa con il successo al Lecce, battuto grazie agli acuti di Iacoponi e Cornelius. Un Parma incredibilmente strutturato, che ha visto crescere centimetri e muscoli grazie alla presenza di Inglese, e poi di Cornelius, ma anche al rientro di Gagliolo, superprotagonista della sfida con le sue galoppate sulla corsia di sinistra. Un Parma totalmente diverso rispetto a quello arrendevole e poco ispirato visto a Bergamo, dove in ogni caso i meriti dell'Atalanta hanno superato i demeriti crociati. I 28 punti raccolti nel girone d'andata dalla squadra ducale, ora chiamata a confermarsi in un miniciclo terribile dove affronterà tra le altre Juve e Lazio, rappresentano dunque una grande impresa per la squadra di D'Aversa, considerando i tanti infortuni con cui i crociati hanno dovuto fare i conti nel girone di andata. E proprio dopo il miniciclo di cinque partite sopracitato, le ambizioni dei ducali potranno essere più chiare: il discorso salvezza, con il doppio dei punti delle ultime tre in classifica, per il momento può considerarsi archiviato.