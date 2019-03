Fonte: parmacalcio1913.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto assieme ad alcuni compagni nel Meet & Greet organizzato a Fidenza Village, Jonathan Biabiany è stato premiato per le 150 presenze con la maglia del Parma: "Sono ovviamente molto felice per il traguardo delle 150 presenze con la maglia del Parma. Ricordo ogni partita giocata qui, l’emozione più bella è la qualificazione raggiunta in Europa League. La mia annata? Ho avuto qualche problema all’inizio, per me era importante soprattutto ritrovare la condizione; giocando con più continuità sto tornando a fare sempre meglio. Il mio ritorno al gol? Quando capiterà, sarò il più felice di tutti. La classifica? Manca ancora qualche punto per la salvezza, siamo concentrati su quello adesso, dobbiamo cercare di fare punti già dalla prossima gara. Ci vogliono grinta e concentrazione, le stesse che abbiamo avuto a inizio anno: solo così si può fare punti. Contro la Lazio è stato un incidente di percorso, nel primo tempo non c’eravamo, parlo per tutti: è da dimenticare, ripartiamo dal secondo tempo. Ho sempre giocato in diversi ruoli, secondo le necessità del Mister, poi tocca a noi giocatori far vedere quel che sappiamo fare e non credo che in questo senso il ruolo cambi qualcosa. L’Atalanta è un avversario difficile da affrontare, è una delle squadre più in forma in questo momento in campionato; noi dobbiamo tornare a fare quel che abbiamo fatto fin dall'inizio. L’entusiasmo del pubblico fa molto piacere ci spinge a dare sempre qualcosa in più".